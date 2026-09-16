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Мосгорсуд объяснил, как подать иск без данных об ответчике

Мосгорсуд объяснил, как подать иск без данных об ответчике

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Московский городской суд разъяснил, что иск нельзя вернуть только из-за отсутствия у заявителя неизвестных ему идентификаторов ответчика.

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