(Global Times) – Ситуация в Афганистане становится всё более сложной, поскольку и афганское правительство, и Талибы, которые воюют друг с другом, прилагают дипломатические усилия, чтобы заручиться поддержкой или пониманием за рубежом, поскольку США и их союзники оставляют огромный беспорядок в стране и в регионе, а Китай прилагает усилия для стабилизации ситуации и предотвращения любого потенциального … Сообщение Китай призывает Талибов осудить терроризм появились сначала на Новостной портал PRC.