Театр абсурда

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«Милые бранятся — только тешатся…», - кто они осуждающие Ольгу Бузову, зато что та стала «актрисой» МХАТа

«Милые бранятся — только тешатся…», - кто они осуждающие Ольгу Бузову, зато что та стала «актрисой» МХАТа

Все течет все меняется, в нашем мире. Теперь кажется возможно все, девяностолетние бабушки прыгают с парашютом, юные мальчики и девочки, благодаря социальным сетям, становятся миллионерами, Илон Маск запускает электрокар в космос, Ольга Бузова становится «легендарной» актрисой МХАТа имени Горького… Последняя новость наделала столько шума, что вот уже несколько дней эта информационная «бомба», находится в топе новостей всего мира, а где-то там, за океаном, в тщетных попытках примирится с происходящим, горько рыдают Дженифер Лопес и Виктория Бекхэм – шутка.

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