В России ужесточили наказание при нарушении в сфере гособоронзаказа

Ужесточается наказание за нарушения в сфере гособоронзаказа и госзакупок. Соответствующие законы 28 декабря подписал российский президент Владимир Путин, документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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