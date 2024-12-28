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Парламентская газета

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В России ужесточили наказание при нарушении в сфере гособоронзаказа

Ужесточается наказание за нарушения в сфере гособоронзаказа и госзакупок. Соответствующие законы 28 декабря подписал российский президент Владимир Путин, документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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