Алекса раскрыла правду о разводе с Дайчевым — вымолил прощение

Певица призналась, что пост о расставании был написан не ею. Алекса и Вячеслав Дайчев СоцсетиПевица Александра Чвикова, известная под псевдонимом Алекса, накануне сообщила о разводе с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.