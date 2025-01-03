Скандал: Джо Байден помиловал сына, нарушив предвыборное обещание

Игорь Васиков

Теперь из-того, что он освобожден от уголовного преследования, обязан честно отвечать на вопросы следователей. Теперь нет возможности отказаться свидетельствовать против себя и членов своей семьи, поскольку неподсуден. А вот отказ или лжесвидетельство это уголовно наказуемое деяние. Ложные показания данные под присягой - 25 лет! Тупой папаша подставил себя, сына и подельников!