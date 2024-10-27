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Режиссерская версия: идеологом РДК оказался сын создателя «Слуги народа»

Режиссерская версия: идеологом РДК оказался сын создателя «Слуги народа»

В Москве начинается заочный процесс над участниками «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена в РФ и признана террористической) — подразделения, созданного военной разведкой Украины из идейных неонацистов российского происхождения.

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