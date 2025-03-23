Эрдоган идет ва-банк в борьбе за власть

Несмотря на то, что очередные президентские выборы в Турции намечены на май 2028 года, Эрдоган решил сыграть на опережение и нанести решительный удар своему основному конкуренту на пост главы государства - мэру г.
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