Петрозаводчане возмущены незаконной парковкой авто в Прибрежном парке

В ГАИ Петрозаводска посоветовали в таких случаях сразу вызывать постовую службу Жители Октябрьского района и набережной Варкауса жалуются на автолюбителей, которые оставляют свои машины на территории Прибрежного парка.
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