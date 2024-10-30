Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Профессор Уильямс...
  • Леонид Рыбаков
    толерантность зашкаливает . КАК РАНЬШЕ КОГО В ЛТП  КОГО В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ . А КОГО И В ЛАГЕРЯ  ---ТРУД С ВЫПОЛ...В Тюмени шестилет...
  • _Remur _
    Своим регионом пусть занимается этот пенсионер, а том там несовершеннолетний колобок, хоть и с известной фамилией, с ...Делимханов намере...

Лавров: Запад во главе с США удесятерил усилия против России

Лавров: Запад во главе с США удесятерил усилия против России

Коллективный Запад во главе с США удесятерил усилия по сдерживанию России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх