Лавров: Запад во главе с США удесятерил усилия против России

Коллективный Запад во главе с США удесятерил усилия по сдерживанию России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, пишет ТАСС.
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