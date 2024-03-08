Следователи возбудили дело после обнаружения мумии мужчины в Ленобласти

Сотрудники Следственного комитета приняли решение о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела мужчины в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
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