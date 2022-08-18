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Журналистка Юния Пугачева ответила вдове совладельца клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, обвинившей ее в клевете

Журналистка Юния Пугачева ответила вдове совладельца клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, обвинившей ее в клевете

Журналистка Юния Пугачева, которая рассказала в своем телеграм-канале о смерти совладельца клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, прокомментировала обвинения в клевете со стороны его жены Алены.

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