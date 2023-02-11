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Победа Махачева принесет игроку БЕТСИТИ почти 10 миллионов

Игроки БЕТСИТИ верят, что Махачев уничтожит Волкановски на UFC 284. В ночь с 11 на 12 февраля в австралийском городе Перт состоится турнир UFC 284.

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