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Медведев назвал три условия для урегулирования конфликта на Украине

Медведев назвал три условия для урегулирования конфликта на Украине

Для окончания войны на Украине нужно выполнить три условия. Об этом заявил Дмитрий Медведев в интервью иранскому Гостелерадио.

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