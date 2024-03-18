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Названа цена самой дорогой в России квартиры

Названа цена самой дорогой в России квартиры

Авито Недвижимость: самую дорогую квартиру в РФ продают за 3,2 миллиарда рублей Цена самого дорогого лота в России, представленного на площадке «Авито Недвижимость» на текущий момент, достигает 3,2 миллиарда рублей, выяснили аналитики платформы.

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