Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкин в очередной раз обновил свой антирекорд по длительности безголевой серии в матчах, проводящихся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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