Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дети приезжих разнесли выставку Пушкина в парке: боксёрские приемы отработаны на 5 баллов

Дети приезжих разнесли выставку Пушкина в парке: боксёрские приемы отработаны на 5 баллов

Avia.pro - СМИ В Арзамасе Нижегородской области день рождения Александра Пушкина отметили неожиданным образом: двое подростков, чьи родители — мигранты, повредили уличную выставку, посвященную поэту.

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