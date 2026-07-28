Украинцы раскритиковали Потапа и Настю Каменских после шоу в Юрмале

Выступление Потапа и Насти Каменских на юрмальском шоу Лаймы Вайкуле обернулось громким скандалом. Зрители тепло встретили артистов, зато в украинском сегменте соцсетей на знаменитостей обрушилась волна критики из-за исполнения русскоязычных хитов.
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