Диетолог Помбо рассказала о повышенном риске гипертонии из-за сыров и соусов

Британский диетолог Соня Помбо из организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии предупредила о риске развития гипертонии при чрезмерном потреблении сыра, соусов, печенья и готовых блюд, сообщает Daily Mail.
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