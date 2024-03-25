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Диетолог Помбо рассказала о повышенном риске гипертонии из-за сыров и соусов

Британский диетолог Соня Помбо из организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии предупредила о риске развития гипертонии при чрезмерном потреблении сыра, соусов, печенья и готовых блюд, сообщает Daily Mail.

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