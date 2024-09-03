Николь Кидман приковала к себе все взгляды на премьере фильма «Идеальная пара».

Знаменитость сыграла в новом детективном сериале. Ее экранным супругом стал Лив Шрайбер. Австралийская и американская актриса Николь Кидман в элегантном платье появилась на красной дорожке премьеры фильма Netflix "Идеальная пара", которая состоялась в понедельник, 2 сентября, в BFI Max в Лондоне, сообщает Daily Mail.
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