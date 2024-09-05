В России начнется эксперимент по внедрению публичной оценки кафе и торговых центров

В России в 2025 году начнется эксперимент по внедрению публичной оценки бизнеса, в том числе ресторанов, кафе и торговых центров, заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев участникам Восточного экономического форума.
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