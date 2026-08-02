В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал в ходе атаки со стороны Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе села Головчино Грайворонского округа, где FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в котором находился мужчина.
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