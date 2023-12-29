ФОМ: у родственников и друзей 57% россиян преобладает спокойное настроение

Более половины россиян уверены, что у их родственников и знакомых преобладает спокойное настроение. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) и опубликованных на сайте организации.
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