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ФОМ: у родственников и друзей 57% россиян преобладает спокойное настроение

ФОМ: у родственников и друзей 57% россиян преобладает спокойное настроение

Более половины россиян уверены, что у их родственников и знакомых преобладает спокойное настроение. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) и опубликованных на сайте организации.

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