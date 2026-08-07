В Калужской области пройдут этап Кубка России и Кубок губернатора по мотокроссу

8 и 9 августа село Хотьково Думиничского муниципального округа станет центром мотоспорта. В эти выходные пройдут сразу два крупных турнира - второй этап Кубка России по мотокроссу и 21-й Кубок губернатора Калужской области.
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