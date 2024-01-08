В России за год выявили более 300 сайтов с призывами финансировать ВСУ

Известия/Алексей Майшев В 2023году генеральная прокуратура России выявила и заблокировала более 300 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
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