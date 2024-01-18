«Развели» как детей: ЕС даже не думал о той цене, которую им «выкатил» Байден – в 2025 году рассыплется Евросоюз.

А что это дорогим немцам вдруг приспичило воевать с Россией? Да так шустро и внезапно, что прям вот в 2025 году они уже предсказывают прямое столкновение? Имеется в виду тот самый «утёкший» документ Бундесвера, весьма скандального содержания, где план войны с точностью до недель расписан.