Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Развели» как детей: ЕС даже не думал о той цене, которую им «выкатил» Байден – в 2025 году рассыплется Евросоюз.

«Развели» как детей: ЕС даже не думал о той цене, которую им «выкатил» Байден – в 2025 году рассыплется Евросоюз.

А что это дорогим немцам вдруг приспичило воевать с Россией? Да так шустро и внезапно, что прям вот в 2025 году они уже предсказывают прямое столкновение? Имеется в виду тот самый «утёкший» документ Бундесвера, весьма скандального содержания, где план войны с точностью до недель расписан.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
У хорошего генштаба должны быть готовы планы на развитие любых возможных событий. Да и стратегам генералам надо тоже практиковаться)
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