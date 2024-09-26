В Германии готовы к арестам по делу о подрыве «Северных потоков». Шольц обещал ничего не скрывать о теракте

Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве «Северных потоков» Сюжет«Северный поток-2»: Фото: Maja Hitij / Getty Images Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».