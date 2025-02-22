Из-за повышения МРОТ в ДНР ожидается подорожание коммунальных услуг "В связи с увеличением минимального размера оплаты труда ожидается рост стоимости услуг ЖКХ, однако сумма в платёжных документах по-прежнему будет ниже, чем в соседних регионах России", – сообщили в Минстрое ДНР.