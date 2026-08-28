Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок

Гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок

  Создать эффективный перехватчик против маневрирующих блоков «Авангард» или «Циркон» в ближайшее 10 лет американцы не в состоянии Пентагон и Белый дом выстраивали внешнюю политику на догме о технологическом превосходстве США.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Конкин
Александр Конкин

Не могу понять "щенячей радости" автора,,. группировку "Рассвет" (с нашими ворами в .. и промышленности) развернут дай Бог, в 30-е годы...И что? К этому времени нас задавят и раскатают дешевыми дронами в пыль! Радует только что "Русские, не сдаются" и стоять сы будем до конца... На этом позитив ...

Профиль пользователя Yvan
Yvan

Если достойно оплачивать труд своих разработчиков, не будет у них стимула снабжать потомков негодяев всех мастей за океаном своими мозгами, и тогда не 10 лет, не 20, а может и никогда не будет за большой лужей адекватного ответа.