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Marvel хочет продолжить работу с Йоханссон после выхода фильма «Черная Вдова»

Marvel хочет продолжить работу с Йоханссон после выхода фильма «Черная Вдова»

Представитель студии признался, что считает голливудскую звезду уникальным партнером. Так, в блокбастере «Черная Вдова» о русской шпионке Наташе Романофф Скарлетт Йоханссон сыграла не только главную роль, но так же выступила в качестве продюсера.

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