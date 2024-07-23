Пользователям рассказали, как обновить Google Chrome за несколько простых шагов

Мы предлагаем вам инструкции по обновлению популярного веб-браузера Google Chrome. Обновление является ключевым аспектом использования этого приложения, поскольку позволяет пользователям получать новейшие функции, исправления безопасности и улучшения производительности.
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