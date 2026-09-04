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Аргументы недели

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Аналог Starlink запустят для россиян уже в ближайшие дни

Аналог Starlink запустят для россиян уже в ближайшие дни

В поездах РЖД появится спутниковый интернет — обещают, что российский аналог от «Бюро 1440» (создатели «Рассвета») будет работать в любой точке маршрута и обеспечит связь даже в самом глухом районе на скорости в 1000 Мбит/с.

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