Что за праздник день святого Ефрема Сирина и иконы «Тотемская-Суморинская», что можно и нельзя делать 10 февраля Алёна ЮрьеваСегодня, 10 февраля, православные христиане отмечают день преподобного святого Ефрема Сирина и празднуют икону Тотемская—Суморинская.