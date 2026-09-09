Киев горит и дымится, город опустеет к зиме: главная новость СВО 9 сентября

Ночь на 9 сентября в Киеве и области прошла под звуки взрывов и вой сирен, которые разрывали тишину в столице, а также в Сумской, Черниговской, Харьковской и ряде других областей.
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