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Аргументы и Факты

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Киев горит и дымится, город опустеет к зиме: главная новость СВО 9 сентября

Киев горит и дымится, город опустеет к зиме: главная новость СВО 9 сентября

Ночь на 9 сентября в Киеве и области прошла под звуки взрывов и вой сирен, которые разрывали тишину в столице, а также в Сумской, Черниговской, Харьковской и ряде других областей.

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