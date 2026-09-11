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Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян

Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян

Волынский облвоенкомат (ТЦК) пожаловался на жителей села Ворокомле Камень-Каширского района, которых обвинили в ДТП с травмированием участников мобилизационных мероприятий.

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