Около двух тысяч жителей Краснозёрского района получили новое качество мобильной сети

Туристы также смогут оценить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернетЖители сёл Конево и Полойка в Новосибирской области отныне смогут пользоваться всеми преимуществами современной 4G-сети, вышла на новый качественный уровень и голосовая связь.
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