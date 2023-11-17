Около двух тысяч жителей Краснозёрского района получили новое качество мобильной сети

Туристы также смогут оценить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернетЖители сёл Конево и Полойка в Новосибирской области отныне смогут пользоваться всеми преимуществами современной 4G-сети, вышла на новый качественный уровень и голосовая связь.