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Важное нововведение, которое вскоре могут принять

Важное нововведение, которое вскоре могут принять

﻿﻿На днях мой близкий друг, практикующий юрист, изучал официальный портал Системы обеспечения законотворческой деятельности в ГАС «Законотворчество», который имеет прямое отношение к думскому делу, и наткнулся на очень интересный законопроект.

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