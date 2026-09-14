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10 главных растительных источников белка: протеина в них не меньше, чем в мясе

10 главных растительных источников белка: протеина в них не меньше, чем в мясе

При слове «белок» мы обычно сразу же начинаем думать о куриной грудке или яйцах. Да, эти продукты действительно богаты данным питательным веществом, но получить его можно не только из животных, но и растительных источников.

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