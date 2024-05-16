Президент требует конкретных доказательств обвинений против Рэдукану

Глава государства Майя Санду заявила, что ждет конкретных доказательств обвинений, выдвинутых Вероникой Драгалин против члена Комиссии по преветтингу и веттингу, о связях Татьяны Рэдукану с Вячеславом Платоном и Иланом Шором.