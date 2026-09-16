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Ещё одного «варяга» назначили в Забайкалье на важную должность

Ещё одного «варяга» назначили в Забайкалье на важную должность

Дмитрий Сивков, с августа 2026 года исполнявший обязанности руководителя краевого Департамента государственного имущества и земельных отношений, распоряжением губернатора с 16 сентября утверждён в этой должности постоянно.

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