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Шкриньяр подписал соглашение с «ПСЖ». Парижане пробуют выкупить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр следующий сезон начнет в «ПСЖ». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист сборной Словакии уже подписал соглашение с парижанами.

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