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ФФКР: «Валиева одержала важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения»

«На своем втором Гран-при в Москве Камила Валиева одержала очень важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения, а главное – внутреннего стрежня и силы характера спортсменки – выходить и продолжать соревноваться вопреки обстоятельствам.

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