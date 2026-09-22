Армения становится центром развития ИИ благодаря соглашению с Nvidia

Правительство Армении заключило стратегическое соглашение с американским технологическим гигантом Nvidia, которое обещает превратить страну в ключевой центр развития искусственного интеллекта (ИИ).
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Да ничем она не будет, эта ваша Сракмения.