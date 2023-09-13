В Казахстане требуют запретить въезд в страну звезде КВН Азамату Мусагалиеву

artut.pirogov В казахстанском сегменте интернета поднялась волна требований отменить концерт команды КВН «Камызяки», проведение которого намечено на 7 октября в Астане.
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