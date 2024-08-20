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Немецкие таунхаусы в Калининграде. Рассказываю, что с ними сделали переселенцы из русской провинции

Немецкие таунхаусы в Калининграде. Рассказываю, что с ними сделали переселенцы из русской провинции

Добрый день, дорогие читатели! За последние десятилетия на рынке недвижимости у нас появилось просто какое-то колоссальное количество новых типов жилья с самыми разнообразными форматами: таунхаусы, дуплексы, барнхаусы, колливинги и так далее.

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