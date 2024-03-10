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В Петербурге задержали мужчину за угрозы и изнасилование дочери сожительницы

В Петербурге задержали мужчину за угрозы и изнасилование дочери сожительницы

Петербуржца поместили в изолятор за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru. О действиях 37-летнего мужчины стало известно после того, как сама 14-летняя пострадавшая обратилась в полицию.

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