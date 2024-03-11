Страшный взрыв прогремел в Киеве

Сильный взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». По данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.
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