Руководитель отдела исследований CoinShares: «Рынок биткоина может ожидать новый всплеск интереса в конце марта»

Главный исследователь британской инвестиционной криптокомпании CoinShares высказал мнение, что биткоин-ETF, доступные на рынке инвестиционных консультантов (RIA), могут пережить новый виток интереса со стороны инвесторов.
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