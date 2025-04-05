"Здесь всё моё. Даже воздух, которым вы дышите": Свекровь узбечка чуть не забрала мою мою трёшку купленную родителями ещё до свадьбы

Олег Орлов

Это не узбекская семья, чтобы свекровь решала. Поэтому девушка , (а у нас женщины и страной правили, притом неоднократно,) установила правила свои... Тем более это ее собственность.. Вот если бы её молрдой человек привел бы в свою квартиру, врзможно был бы другой разговор.