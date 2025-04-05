СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    "они здесь по программе переселения, уже получили российское гражданство и настроены строить жизнь в Екатеринбурге. «...«Я это есть не бу...
  • Русский Россиянин
    А что взамен ?!Сербы призывают Р...
  • Астон Мартин
    Советская одежда гораздо прекраснее современного безликого  китайского барахлаВ СССР можно было...

"Здесь всё моё. Даже воздух, которым вы дышите": Свекровь узбечка чуть не забрала мою мою трёшку купленную родителями ещё до свадьбы

"Здесь всё моё. Даже воздух, которым вы дышите": Свекровь узбечка чуть не забрала мою мою трёшку купленную родителями ещё до свадьбы

Avia.pro - СМИ 638,6 тыс подписчиков Подписаться "Здесь всё моё. Даже воздух, которым вы дышите": Свекровь узбечка чуть не забрала мою мою трёшку купленную родителями ещё до свадьбы Вчера 1603 5 мин Новосибирск, город, где сибирская душа встречается с ветрами перемен, стал для меня полем битвы за собственный угол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Она что, от узбека родила?
Ответить
4 час.
Олег Орлов
Это не узбекская семья, чтобы свекровь решала. Поэтому девушка , (а у нас женщины и страной правили, притом неоднократно,) установила правила свои... Тем более это ее собственность.. Вот если бы её молрдой человек привел бы в свою квартиру, врзможно был бы другой разговор.
Ответить
4 час.
Авас Анекак
жаль что суку черножопые не развели, за русского ей в падлу замуж всех черножопых повесить вместе с ней
Ответить
3 час.
наверх