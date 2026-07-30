Китай вырвался вперед в гонке ИИ: страна стала мировым лидером по патентам на генеративный искусственный интеллект

Шесть из десяти ведущих мировых заявителей на патенты в области генеративного искусственного интеллекта имеют штаб-квартиры в КитаеГосударственное управление интеллектуальной собственности Китая опубликовало новую статистику, согласно которой страна сохраняет мировое лидерство по числу патентов в области генеративного искусственного интеллекта.